Банки не хотят одалживать правительству деньги и повышают курс доллара

8 сентября безналичный доллар подорожал на 4 копейки, и межбанк закрылся в рамках 27,79-27,81 грн/$. Обменники также подняли свои цены. На 5 копеек выросли средние курсы на продаже «американца» — до 27,85-27,95 грн/$ и на 10 копеек — на покупке (до 27,55-27,70 грн/$).

Банки предвкушают дальнейший рост курса доллара, потому стараются выкупить у населения побольше наличной валюты.

Доллара продают все меньше

На межбанке ощущался спад активности: объем торгов сократился с $150 млн до $100 млн. Крупных валютных продавцов и покупателей на торгах не наблюдалось, Нацбанк с покупками доллара также не выходил.

«В последнее время Нацбанк всеми своими действиями показывает, что настроен на подорожание доллара, потому экспортеры без лишней нужны стараются не продавать валюту. Ждут курсы повыше. До очередных налоговых платежей тоже далековато — там последний день аж 18 сентября. Потому все приберегают доллар», — прокомментировал «Стране» настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Некоторые экспортеры дожидаются 11 сентября, когда должно быть официальное решение акционеров Райффайзен Банка Аваль о выводе дивидендов на 4,2 млрд грн. Сумма просто огромная, потому предполагается, что одной новости о конвертации такого объема гривны хватит, чтобы приподнять курс доллара.

В тоже время украинские банки и нерезиденты дожидаются ближайших выплат Минфина. 9 сентября он заплатит проценты по гривневым гособлигациям на 707 млн грн.

Кабмину не хотят одалживать

Новые заимствования правительства идут со скрипом: сегодня оно смогло разместить новых выпусков ОВГЗ на очень скромную сумму — лишь на 986,5 млн грн. Это еще меньше, чем неделю назад, когда чиновники смогли продать долговых бумаг только на 2,8 млрд грн и когда их аукцион назвали крайне слабым.

Чтобы заманить банки, Минфин даже немного приподнял доходности по ОВГЗ: до 10,5% по трехлетним и до 9,28% по 12-месячным. Однако, как показал результат, финансисты не клюнули на эту удочку. Один из банков делал сегодня более дорогое предложение по 12-месячным ОВГЗ — 12,5% годовых, причем на крупную сумму (на 500 млн грн), однако чиновники его отклонили.

«Минфин протестировал рынок — проверил готов ли он размещать гривну под 10,5% годовых и получил негативный ответ. Банки четко дали понять, что им нужно больше. Зачем отдавать правительству гривну под 10,5% годовых, если можно кредитовать юрлиц под 11-15% годовых? Или же заняться ипотекой для населения. Чиновники любят говорить о том, что выдают ипотеку под 9-10%, но на рынке всем известно, что они кривят душой. Поскольку человеку навязывают массу дополнительных платежей: дополнительные комиссии (разовые и постоянные), страховки (жилья и жизни заемщика). А еще ставят рекламные 9-10% годовых только на первый год кредитования, а после повышают процент. В итоге реальная ставка достигает 12-13% годовых», — объяснил ситуацию Невмержицкий.

Казначеи не верят, что правительство решиться на серьезное повышение доходностей по гособлигациям — сразу до 12,5% годовых. Но надеются на 11-11,5% годовых.

«Ситуация с наполнением госбюджета по-прежнему сложная. Так что у Кабмина есть два варианта, чтобы ему продолжали постоянно одалживать деньги: либо нагнуть госбанки, чтобы те в обязательном порядке покупали ОВГЗ, либо поднять ставки для рынка. Что выберут в правительстве — скоро узнаем», — отметил «Стране» директор казначейства крупного банка.

Куда ведут курс гривны

На валютном межбанке ждут дальнейшего подорожания доллара. 9 сентября открытие безналичных торгов прогнозируют в рамках 27,78-27,84 грн/$, с дальнейшим движением на 27,87-27,88 грн/$. Банкиры считают, что Нацбанк продолжит политику плавной девальвации гривны для поддержки экспортеров.

Сегодня появился отчет Гостаможслужбы, в котором говорится о сокращении за 8 месяцев 2020 года внешней торговли Украины на 10% (до $64,2 млрд). Объем экспорта уменьшился на 7% (до $630,8 млрд), а объем импорта — на 12% (до $633,3 млрд).

«Очевидно желание власти поддержать экспортеров, чтобы они за счет курса могли перекрыть хотя бы часть от снижения продаж. По-хорошему чиновники ведут гривну в сторону прогнозного курса гривны, заложенного в бюджете-2020, но попутно поддерживают производителей», — считает Невмержицкий.

Дополнительная эмиссия евро?

Курс евро снова упал на мировом рынке: с $1,1815/€ до $1,1796/€. На протяжении дня торговля шла в рамках $1,1766-1,1827/€.

Многим не понравилась свежая статистика из Германии: стало известно, что в июле ее экспорт вырос лишь на 4,7%, а импорт — на 1,1%. Это хуже прогнозов, которые были на уровне 5% и 3,3%, соответственно.

Еще появилась уточненная оценка падения ВВП в еврозоне: на 11,8% в квартальном выражении и на 14,7% — в годовом. Старый Свет официально погрузился в глубокую рецессию.

Финансовые рынки опасаются, что бороться с падением ВВП будут в том числе и за счет увеличения темпов эмиссии евро, потому и продавали эту валюту сегодня. Окончательно все должно проясниться в этот четверг, 10 сентября, когда Европейский Центробанк объявит свои прогнозы по инфляции. Если прогноз вырастет с 1,1-1,2% до 1,3% или выше, то станут ясны планы по ЕЦБ по ускорению «печатного станка».

Напомним, изначально предполагался объем эмиссии в €1,35 трлн, но теперь ясно, что он может быть и больше.

В Украине средний курс наличного евро сегодня подрос на продаже на 5-10 копеек — до 32,90-33,05 грн/€. Но не изменился на покупке — 32,40-32,55 грн/€.