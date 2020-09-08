На Деркача у Вашингтоні працювала команда лобістів, – Politico

Український нардеп Андрій Деркач, який опублікував плівки перемовин екс-президента Петра Порошенка та американського політика, екс-віце-президента США Джо Байдена, мав команду лобістів у Вашингтоні.

Як пишуть “Букви”, про це повідомило видання Politico.

За інформацією видання, у квітні цього року український парламентарій Андрій Деркач найняв колишнього українського парламентаря Андрія Артеменка і ще одного чоловіка, на ім’я Набіль Бадер, аби ті представляли його в Вашингтоні. У серпні, за 4 місяці після того, як він найняв лобістів, Управління директора національної розвідки опублікувало заяву, в якій вказувалося на діяльність Деркача як на частину зусиль російського уряду, спрямованих проти кандидатури Байдена. 15 серпня підрозділ Міністерства юстиції, відповідальний за нагляд за іноземним лобіюванням, отримав повідомлення про те, що Артеменко і Бадер більше не представляють Деркача.

Лист Бадера Деркачу про припинення роботи їх фірми на парламентарія датовано 28 липня. Артеменко підтвердив Politico, що більше не представляє Деркача. “Ми припинили стосунки з паном Деркачем 31 липня 2020 року відповідно до умов нашої угоди. Той факт, що ми зареєструвалися відповідно до Закону про реєстрацію іноземних агентів, ясно вказує на те, що ми не мали наміру діяти будь-яким підпільним чи іншим чином у незаконний спосіб.

Ми повністю співпрацюємо з правоохоронними органами США і не будемо робити додаткових коментарів”, — написав він. Деркач не відповів на прохання видання прокоментувати ситуацію.