Зробили операцію на голові. Побитого Володимира Балуха перевели до реанімації, в нього тяжка черепно-мозкова травма

Колишнього політв’язня Володимира Балуха перевели до реанімації після операції, він у тяжкому стані.

Про це написала в Facebook народна депутатка від фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко.

«Володимир Балух перебуває в лікарні швидкої допомоги, куди швидка привезла його опівдні. Скільки він перебував без свідомості після звірячого побиття – невідомо, встановити це мають правоохоронці. Лікарі зробили і роблять все можливе для стабілізації його стану», – розповіла Геращенко.

За її словами, у Балуха тяжка черепно-мозкова травма, йому робили операцію на голові.