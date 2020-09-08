В центре Киева в модернистском доме появились панорамные окна и рекламный экран

В центре Киева на фасаде модернистского здания установили экран для рекламы и сменили окна на панорамные. Об этом сообщает советник министра энергетики Украины Александр Алимов на своей странице в Facebook.

Здание находится на улице Шота Руставели, 16А (на пересечении с улицей Рогнединской).

«Меня терзают смутные сомнения, нормально ли здания которые, мне кажется, имеют архитектурную ценность, вот так изменять — пробить окна по периметру, повесить экран», — написал Алимов.

На сайте рекламного холдинга «Мегаполис» сообщается, что LED-экран имеет размеры 23 метра на 8 метров. В здании планируют открыть ресторан итальянской кухни от Дмитрия Заходякина и Алины Косичкиной (The Burger, The Bar).