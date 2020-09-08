Археологи обнаружили аналог легендарного Аркаима

Предварительный анализ показал, что культурный слой относится к бронзовому веку.

Остатки двух укрепленных поселений бронзового века в башкирском Зауралье, которые удалось обнаружить археологам, напоминают знаменитый Аркаим. Об этом, со ссылкой на сотрудников отдела археологического наследия ГБУ НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан.

“Объекты комплекса археологических памятников “Страна городов” удалось обнаружить в Баймакском районе Башкортостана в результате облета территории и проведения фотограмметрии. Находку можно сравнивать с легендарным Аркаимом”, — заявил Рамиль Насретдинов, руководитель исследования.

На то, что находка относится к так называемой “Стране городов”, указывает тип взаиморасположения зданий (радиальный), конструктивные особенности поселений (присутствие вала по периметру), а также топографические условия — в частности, пойма и низкая терраса. Круглые поселения, как уточнил Насретдинов, удалены друг от друга на двести метров.

Предварительный анализ показал, что культурный слой, обнаруженный на месте находок, относится к бронзовому веку. Одно из поселений насчитывало около дюжины жилищ по внешнему радиусу и три-четыре в центральной части. С учетом вала диаметр поселения составляет 88 метров. Другое поселение сохранило более четкие границы — его диаметр с учетом вала составляет 120 метров. Пространство между поселениями тоже было жилым — говорят археологи.

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