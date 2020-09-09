В работе Google произошел сбой

В ряде стран пользователи столкнулись со сбоем в работе сервисов Google и Google Drive. Перебои начались около шести часов вечера во вторник, 8 сентября.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Так, наибольшее количество неполадок зафиксировано в США, Франции, Великобритании, России, Испании.

Отмечается, что около 70% пользователей Google жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 29% — с поиском. Кроме того, 90% пользователей Google Drive жалуются на проблемы в работе приложения, 8% — на синхронизацию файлов и чуть меньше 1% на проблемы со входом.