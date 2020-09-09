Полиция нашла сумку избитого Балуха и установила, где он был перед нападением

Прокуратура Киева взяла на контроль ход расследования избиения бывшего российского заключенного Владимира Балуха, которое произошло в ночь на 8 сентября.

В ведомстве сообщили, что правоохранители уже пообщались с некоторыми возможными свидетелями преступления и нашли сумку 49-летней жертвы.

Об этом пресс-служба прокуратуры написала в Фейсбук.

«В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия. Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего», — сказано в посте пресс-службы.

Также в прокуратуре добавили, что досудебное расследование инцидента проводит Днепровское управление полиции Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4.