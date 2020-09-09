Наумов и Капелюха. Или “контрабанда-стоп” по-новому

Читатели пишут:”Хочу обратить внимание на очередной зашквал реализации четверки главного Управления К, который случился на днях во Львове, а именно громкое задержание несуществующих по данным из ухвал суда сотрудников таможенного поста «Городок» с маски шоу, которое закончилось ничем.

Операцией руководил лично начальник «четвёрки»- Артемий Адамович Капелюха, адекватность которого во время задержания и в целом под большим вопросом, поскольку Капелюха, возомнив себя неким Рембо, бил сотрудников таможни и брокеров, попутно ломая оргтехнику, при этом всем демонстрируя свою абсолютную безнаказанность какую-то дикую злобу, и огромный словарный запас ненормативной лексики.

При этом денег, которые якобы были получены таможенниками в качестве взятки так и не нашли….

А может произошёл очередной «Вагнеровский» слив по Львовски. Как и почему?! Вопрос к Наумову. А может за день до реализации и обысков погожим тёплым вечерком главу Галицкой таможни — Владимира Цабака навещал потея и краснея некий «сотрудник» региональной четверки?! Не зря же всю ночь порядки наводили на посту… смешно, но знал весь имеющий отношение к организации контрабанды Львов о приезде главка СБУ в регион… не знали об этом только чекисты из центрального аппарата.

Что касается безнаказанности коррупционера Капелюхи, так она на гарантии, у которой есть все та же фамилия — Наумов Андрей Олегович! Но! У каждой гарантии есть своя цена и срок действия…

И да, господин Наумов, если хотите, Вам сообщат через СМИ когда стоит заехать в любой из регионов, где Вы организовали контрабандные потоки. Так к примеру во Львов Капелюхе Артемию в костюме супермена стоило бы заехать ещё несколько месяцев назад на «Краковец», «Рава-Руская», «Шегини» на документирование ввоза тирами догрузов и беспрепятственного вывоза бурштына, на «Грушев» на документирование въезда бусов с высоколиквидными товарами. Если будет мало, через СМИ сообщат заехать на Волынь «дым» отработать и ввоз товаров в чёрную по бесконтрольным правилам, на Закарпатье на внутренние посты пересорт и прерваный транзит задокументировать. Вы же только проявите желание на деле пополнять государственную казну, а не собственные карманы через Артемия Капелюху и ставленников ВБ СБУ в регионах.”

“Контрабанда — стоп” для ”ОРД”