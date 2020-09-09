В России рубль рухнул ниже 90 за евро, доллар растет: такого падения не было больше 4 лет

Сегодня днем курс рубля обвалился по отношению к евро до уровня 90,03 руб./€.

Это произошло в ходе торгов на Московской бирже, причем падение рубля является максимальным с февраля 2016 года.

Кроме того, рубль падает и по отношению к американскому доллару, снизившись до 76,09 руб./$. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на данные биржи. Падение курса рубля по отношению к основным валютам происходит на фоне снижения стоимости нефти, которая сегодня с утра упала до $41,9 за баррель.

Падение российской валюты началось в течение прошлой недели на фоне сообщений из Германии о состоянии отравленного оппозиционера Алексея Навального. После появления информации о том, что его попытались ликвидировать ядом из группы «Новичок», на Западе заговорили о введении санкций против Москвы. Они могут еще сильнее подкосить российскую экономику.