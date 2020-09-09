В БСМП Киева 107 медработников с COVID-19 не получили страховку и доплаты, – Геращенко

Более сотни работников КНП «Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» не получили страховку после заражения COVID-19.

Об этом в Facebook написала нардеп «Европейской солидарности» Ирина Геращанко. Также она указала, что с марта этого года не выплачивали доплаты за работу с больными коронавирусом.

«С марта это медучреждение принимает всех ургентных больных, нуждающихся в срочных операциях, с инфарктом, аппендицитом, и параллельно подозрением на коронавирус. За это время более 50 инфицированных были прооперированы. И 107 работников – медики, медсестры, санитарки – были инфицированы. Ни один не получил страховку! А доплаты выплатили только за март!» – сообщила нардеп.

Также Геращенко добавила, что в больнице нет быстрых тестов, чтобы определить пациентов с подозрением на коронавирус.