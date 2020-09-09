Російські лікарі підозрювали, що Навального отруїли, – РосЗМІ

Лікарі омської лікарні, до якоъ з аеропорту доставили російського опозиціонера Олексія Навального, підозрювали отруєння.

Як пише “Дзеркало тижня”, про це повідомляє «Дождь».

Двоє співрозмовників, які брали участь в консиліумах в Омську, повідомили журналістам телеканалу, що у госпіталізованого спостерігалася «чітка картина отруєння фосфорорганічним з’єднанням» (ФОС), до яких відносяться і бойові отруйні речовини групи «Новачок».

Зокрема, у Навального були звужені зіниці, спостерігалося підвищене слиновиділення і пітливість, а також гіпертонус м’язів. Однак у нього не було бронхоспазмів і бронхореї легенів, а в реанімації у нього були відсутні блювота і діарея. У той же час, медики зафіксували й ознаки, нехарактерні для отруєння ФОС, серед яких кетоацидоз – стан, при якому в тілі накопичуються кетонові тіла. Зазвичай це відбувається через дефіцит інсуліну при цукровому діабеті.

При цьому офіційні дані токсикологічних аналізів не виявили в організмі Навального отруйних речовин. Однак одне з джерел звернуло увагу на те, що лікарям цих результатів не показали, обмежившись стандартної біохімією. Так як ознаки отруєння ФОС були явними, медики ще в кареті швидкої допомоги ввели Навальному антидот атропін.

Препарат міг зняти проблеми з легенями і шлунково-кишковим трактом, характерні для такого отруєння. У реанімації курс атропіну продовжили, але скасували через те, що у пацієнта розвинулася сильна тахікардія. Один з розробників «Новачка» Володимир Углєв допустив, що Навального отруїли через шкіру за допомогою зараженого одягу. «Це досить точно корелюється з динамікою розвитку ураження», – пояснив хімік.