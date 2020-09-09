МОЗ: В Україні можна безкоштовно вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань

В Україні безкоштовно можна вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“У нашій країні безкоштовно можна вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань, а саме: туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк, кір, паротит, краснуха, вірусний гепатит B, гемофільна інфекція. Всі ці хвороби є наднебезпечними. Тому дуже важливо, щоб ви вакцинували своїх дітей…”, – сказав Степанов.

За його словами, всі ці вакцинації проводять у відповідних пунктах щеплень.

“Як правило, вони функціонують при закладах охорони здоров’я. Вся ця інформація є у ваших сімейних лікарів, або можна звернутися на гарячі лінії відповідних управлінь охорони здоров’я. Всі вакцини про які я сказав, вони всі є в Україні, всі вони достатньо високої якості. Всі вони верифіковані та їх якість підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров’я”, – розповів Степанов.

Нагадаємо, МОЗ планує збільшити вакцинацію населення від грипу до близько 1,5 мільйона осіб.

: УНН