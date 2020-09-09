Ну, погоди! Зеленский сравнил медреформу с советской электронной игрой

Хотя плюсы медреформы находятся на поверхности.

Президент Владимир Зеленский ожидает от Министерства здравоохранения формата изменения медицинской реформы до октября. Об этом он сообщил в ходе визита в Житомирскую область на брифинге во вторник, 9 сентября.

«Министерству здравоохранения поставлена задача до конца сентября показать формат продолжения медреформы, смены медреформы», — сказал он.

По словам Зеленского, плюсы медреформы находятся на поверхности и их следует оставить, в то же время существует много минусов, которые стоит упразднить. Он сравнил медреформу с «ловлей зайца».

«Мы уже поймали много медучреждений, которые почти закрывались. Мы их открывали, начинали достраивать, оснащать технически. Медреформа была так построена в Украине, как в детской игре, когда волк ловил яйца. Мы, как эти волки с корзинами, ловим яйца — не знаем, где закрывается тубдиспансер, где психиатрическая больница. Поэтому отслеживаем. Много остановили закрытий медучреждений. Что-то МОЗ не увидел. Все будет анализироваться», — сказал он.

Президент добавил, что министру здравоохранения Максиму Степанову поставлена задача сделать все необходимое для открытия, ремонта и оснащения больниц.

После месяцев отпирательств и деланья хорошей мины при плохой игре власти признали, что второй этап медрефомы не просто отклонился от курса, а сорвался и полетел в пропасть, увлекая за собой тысячи работников системы здравоохранения Украины. Голодовки, акции протеста под стенами больниц, просьбы к народу о помощи, и вот в дело вмешался сам президент Владимир Зеленский.