Студенти Олімпійського коледжу у Києві оголосили страйк: вимагають відставки Шкарлета і Гутцайта

Студенти Олімпійського коледжу у Києві оголосили страйк і вимагають відставки міністра освіти Сергія Шкарлета і очільника міністерства молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Як передає ІНФОРМАТОР, відео-звернення було опубліковане на YouTube-каналі відомого українського спортсмена та тренера коледжу Богдана Грицая.

“В режимі таємності, без обговорення Кабінетом Міністрів України випущено Розпорядження №1083-р від 02.09.2020, яким погоджено фактичну ліквідацію Олімпійського коледжу шляхом передачі його землі (16 га коло метро Лісова в Києві) та майна (зокрема спортивних манежів, басейну, гуртожитків, навчальних корпусів, реабілітаційного центру, стадіонів, кортів) НУФВіС («Інфізу»), а фактично його ректорові Євгенію Імасу”, – йдеться у описі до відео.

Виконавцями цієї спроби рейдерського захоплення унікального і єдиного в Україні закладу олімпійської освіти Олімпійського коледжу виступили тимчасовий виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет та міністр спорту Вадим Гутцайт. Тому з 7 вересня 2020 року студенти Олімпійського коледжу оголосили безстроковий страйк з вимогою до уряду та парламенту України скасувати незаконне розпорядження яким по суті знищується Олімпійський коледж та вимогою відставки Шкарлета і Гутцайта.

А також з вимогою до президента Зеленського припинити шкідливу кадрову політику, яка сприяє реваншу антиукраїнських сил та призводить до кризи, що невпинно насувається на Україну.

Студенти коледжу закликали всіх освітян та студентів України до загальнонаціонального всеукраїнського страйку освітян з вимогою звільнення Шкарлета. Рішення студентів одноголосно підтримав трудовий колектив коледжу.