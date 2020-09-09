«Возможно, я немного пересидел»: Лукашенко о протестах в Беларуси

Александр Лукашенко признал, что «возможно, немного пересидел» в кресле президента Беларуси. Об этом со ссылкой на корреспондента телеканала “Россия-1” Евгения Рожкова, который принимал участие в интервью, пишет .

По словам Рожкова, во время интервью Лукашенко спросили о причинах протестов в Беларуси. Тот назвал основной причиной внешнее влияние — в частности, со стороны американцев. Но при этом признал, что есть и внутренние причины для недовольства белорусов.

«Я спросил, неужели только внешние причины стали причиной недовольств. Он сказал, что есть и внутренние причины. И ответил следующее (смотрю, чтобы не ошибиться, потому что это цитата). Он сказал: „Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов“», — рассказал Рожков.

Журналист добавил, что второй внутренней причиной протестов Лукашенко назвал то, что в Беларуси выросло два новых поколения, и «сформировался этот небольшой класс буржуев». «Буржуйчиков, как он сказал. И это действительно привело к недовольству. Они хотят власти», — передал мнение Лукашенко Рожков. «Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!», – добавил президент страны.