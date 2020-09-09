Повінь – зміна системи

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Мэр Черкасс, которого Зеленский назвал бандитом, снова пойдет на выборы главы города

09.09.2020

Действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что намерен снова баллотироваться на пост городского головы. 

Об этом он сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Вы знаете, началась избирательная компания, и я принял решение баллотироваться на городского голову. Наша команда будет участвовать, и наша команда будет реальными делами показывать результат работы, который нужно делать в городе.

Так что, друзья, к победе! Я думаю, что мы по-новому предложим концепцию развития нашего города”, – заявил Бондаренко.

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