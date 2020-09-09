Замминистра развернул перепродажу недвижимости после получения от мамы почти 5 млн грн

Заместитель министра иностранных дел (по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации) Дмитрий Сеник продолжает гонять огромные суммы денег, заваливая НАПК отчетами.

28 августа он сообщил о покупке квартиры в Киеве на 125, кв.м. у некого Владимира Жирука за 5,4 млн грн.

А 4 сентября Сеник заявил, что продал недвижимость за 2,4 млн грн, без детализации. То есть непонятно, какое именно жилье было реализовано: в декларации за 2019 у чиновника заявлено 5 квартир, самая большая (на 163 кв.м.) была приобретена в 2018 году. Какую именно сейчас продали — неясно. Известно только, что она досталась иностранцу по имени Бюргол Джад Кайредин, без указания гражданства.

Чиновник мог перехватить денег между двумя сделками и перекрыться за счет другого капитала. А еще мог использовать на покупку 4,8 млн грн, которые в конце августа получил от матери. Предварительно эту сумму перебросили между родственниками: сначала Дмитрий Сеник подарил ее маме 20 июля и сообщил НАПК, а 28 августа отправил туда новый отчет — что получил эти деньги обратно. Целый сериал из этого устроил, с неясной целью.

В получении Сеником одолженных средств нет ничего криминального, если бы не их непонятное происхождение. Согласно декларации за 2019 год Сеник официально не заработал 4,8 млн грн, чтобы потом ими свободно распоряжаться.

Всего в 2019 году Сеник получил доход на 2,8 млн грн. Большая часть — это возмещения по рабочим командировкам, которые либо были очень дорогостоящими, либо стали формой выплаты зарплаты. Всего было 4 пункта дохода:

2,3 млн грн — возмещения по заграничных командировкам;

357,3 тыс. грн — зарплата в МИДе;

207 тыс. грн — доходы от сдачи имущества в аренду;

13,3 тыс. грн — проценты по вкладу от Ощадбанка.

На банковских счетах и наличными Сеник также крупные гривневые суммы не заявлял. Он декларировал лишь 28,4 тыс. грн.

Еще у семьи Сеника (у него с женой) есть два валютных депозита в Ощадбанке и ПУМБе на общую сумму $21,3 тыс. А также $151 тыс. на счете их сингапурской компании — UOB.

Чтобы выйти на 4,8 млн грн и подарить их маме, Дмитрий Сеник должен быть снять всю эту валюту и обменять ее на гривну. Однако на протяжении 2020 года он не заявлял о подобных операциях. Хотя исправно отчитывался о других крупных поступлениях:

29 июля заявил о получение зарплаты на 23,4 тыс. грн, возмещения командировочных расходов на 161,6 тыс. грн и отпускных на 255,4 тыс. грн;

2 июля — о зарплате на 30,3 тыс. грн и возмещении командировочных расходов на 199,9 тыс. грн;

4 июня — о зарплате на 30,3 тыс. грн и возмещении командировочных расходов на 201,5 тыс.

В собственности семьи замминистра, исходя из ежегодной декларации, есть масса другого имущества: 5 квартир — 4 в Киеве и одна в Сингапуре, а также парковочное место в Киеве. Однако о его продаже до 28 августа чиновник также не сообщал.

Валерия Самошина для сайта dubinsky.pro