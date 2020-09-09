Слепой кот требует, чтобы его каждый день купали: вместо фена — котенок (видео)

Кот Блинкин живет в семье Мелиссы Лукас вместе с лабчау (помесь лабрадора и чау-чау) Джей-Ди и двумя котятами — Рикетом и Либерти. В жизни слепого животного немного развлечений, и душ — одно из самых любимых.

Об этом пишут СМИ.

Обычно это происходит так: утром кот заходит в кабину и громким мяуканием «вызывает» хозяйку, чтобы та включила воду. Нужное помещение Блинкин определяет по текстуре пола — в душевом уголке он выложен галькой. Котик становится прямо под струи и лижет их.

Водные процедуры могут длиться довольно долго, и Мелисса каждый раз радуется тому факту, что вода в дом поступает из собственной скважины, так что ей не приходится за нее платить.

Блинкин принимает душ каждый день. По мнению Мелиссы, его привлекает не столько само купание, сколько звук льющейся воды.

Пес Джей-Ди не разделяет увлечений Блинкина и с удивлением наблюдает за ним на неком отдалении. А вот Рикет, напротив, терпеливо ждет кота на пороге. Хозяйка взяла его в надежде, что он сможет позаботиться о слепом питомце, и он оправдал ее ожидания, став самым верным другом и помощником Блинкину. После душа Рикет «наводит красоту» коту, тщательно слизывая с него капельки воды.