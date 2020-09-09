В шелковой блузе и юбке плиссе: любимая дочь американского президента Иванка Трамп показала всех своих детей (фото)

Иванка Трамп опубликовала милое семейное фото.

К своим 38 годам любимая дочь Дональда Трампа Иванка достигла немало успехов. Молодая женщина успела поработать моделью, в крупных компаниях по продаже недвижимости, стала основателем собственного бренда по производству драгоценностей и обуви, а с марта 2017 года Иванка исполняет обязанности советника президента США на неоплачиваемой основе. Несмотря на плотный график работы, Иванка успевает заниматься домом и проводить время с любимым мужем и детьми.

Так, в Instagram дочери Трампа появилось новое фото, на котором она позирует вместе со всеми своими детьми – дочерью Арабеллой, сыновьями – Джозефом и Теодором.

На снимке Иванка в шелковой блузе с бантом и легкой юбке плиссе нежного голубого цвета. Дополнили образ бежевые босоножки на устойчивом каблуке, стильная укладка и макияж с акцентом на глаза. Дочь в красивом белом платье с кружевами, мальчики в джинсах и рубашках.