BMW наводнит рынок современными электромобилями

BMW планирует представить 9 новых моделей электромобилей в ближайшие пять лет. Новая стратегия Power of choice подразумевает выпуск 7 миллионов плаг-ин гибридов и электрокаров до 2030 года.

Ежегодно планируют выпускать по 400-460 тыс. электромобилей – в десять раз больше, чем сейчас. Британскому журналу Autocar удалось узнать о некоторых моделях.

Первый представитель нового семейства электрокаров уже рассекречен – это кроссовер BMW iX3, который начнут продавать с начала 2021 года. Несколько месяцев спустя в производство поступят хэтчбек-купе BMW i4 и электрокроссовер BMW iX – серийная версия концепт-кара iNext.

Далее в планах – электрическая версия нового BMW X1. Кроме того, появятся седаны BMW i5 и i7, созданные на базе моделей 5 Series и 7 Series, соответственно. Примечательно, что единственный на данный момент серийный электромобиль марки – BMW i3 – преемника не получит.