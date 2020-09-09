Украинская телеведущая Шовкопляс заболела коронавирусом

Ведущая утренней программы «Сніданок з 1+1» Неля Шовкопляс заразилась коронавирусом.

Об этом звезда телеканала «1+1» рассказала на своей странице в Facebook. Ее семья также сдала ПЦР-тесты, но результаты еще не оглашались. Что касается коллег Шовкопляс, то COVID-19 у них не обнаружили.

«В конце прошлой недели начала себя плохо чувствовать и сделала тест. Когда и где заразилась – не знаю. Есть волнение, но надеюсь и верю, что все как можно быстрее будет хорошо!» – отметила телеведущая.

Теперь Шовкопляс находится на самоизоляции под контролем врача. Также женщина посоветовала подписчикам беречь свое здоровье, соблюдать все карантинных требований Министерства здравоохранения и укреплять свой иммунитет.

Неля Шовкопляс заявила, что заболела коронавирусом. Facebook Неля Шовкопляс