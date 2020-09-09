Войска России не нарушали режим тишины на Донбассе – штаб ООС

Во вторник, 8 сентября, обстрелов и других нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе зафиксировано не было.

По всей линии разграничения наблюдалась тишина. Об этом сообщает в утренней сводке по ситуации на востоке штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

«Подразделения ОС постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварных действий противника», – информируют военные.

В то же время отмечается, что двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевые травмы от взрыва мины ПМН-2, при проведении инженерных работ в тылу наших позиций. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали, состояние их здоровья удовлетворительное.

В штабе ООС подчеркивают, что с начала этих суток, 9 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника тоже не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

Сейчас, кроме бойцов ВСУ в районе проведения ООС надлежаще исполняют свои задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в прифронтовых районах саперы ГСЧС Украины разминировали уже почти восемь гектаров территории и передали на уничтожение 53 взрывоопасные предмета.

Также для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, только за минувшие сутки завершен ремонт 15 домов, еще на 28 объектах он продолжается. Всего с начала проведения ООС уже восстановлен 1287 домов.

Военные уверяют, что ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой.

Сводка штаба ООС по ситуации на Донбассе за 8 сентября. Facebook Операция объединенных сил

Сводка штаба ООС по ситуации на Донбассе. Facebook Операция объединенных сил