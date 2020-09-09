В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19

В Украине по состоянию на утро среды, 9 сентября, зафиксирован 2 551 новый случай заражения. При этом 45 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 8 сентября сообщалось о 2 411 новых случаях, 7 сентября — о 2 174 новых случаях, 6 сентября — о 2 107 новых случаях, 5 сентября — о рекордных 2 836 случаях заболевания, 4 сентября — о 2 723 новых случаях, 3 сентября — о 2 430 новых случаях, 2 сентября — о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря — о 2 088 новых случаях.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 143 030 человек, умерли с начала пандемии 2 979 человек (за сутки 45), выздоровевших – 64 703 (за сутки 1 157). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 75 348 человек, что на 1 349 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 16,45% превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (310), Харьковской (291), Тернопольской (244), Львовской (196), Ивано-Франковской (151), Черновицкой (150), Одесской (106) и Хмельницкой (102) областях.











