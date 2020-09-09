Эксклюзивный Bugatti пострадал в ДТП при столкновении с тюком сена (видео)

Единственный существующий Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse L’Or Blanc врезался в тюки сена во время гонки экзотических автомобилей

Всети появился видеоролик гонки экзотических автомобилей, организованной швейцарским клубом Supercar Owners Circle. Заезды проходили на взлетно-посадочной полосе аэропорта Гштаада. Героем события стал уникальный Bugatti Veyron.

На видео видно, как гиперкар пролетает мимо финиша и врезается в тюки сена в конце взлетно-посадочной полосы. Видно, как срабатывает воздушный тормоз и слышно визг шин, после того как водитель нажимает на педаль тормоза, пытаясь остановить автомобиль. В какой-то момент сзади вырывается клуб дыма и через несколько мгновений Bugatti Veyron останавливается.

По словам одного из очевидцев, которым удалось увидеть гиперкар после заезда, владельцу придется заменить передний бампер. Одно из ребер, проходящих через центр правого воздухозаборника, треснуло пополам и не подлежит восстановлению. Учитывая эксклюзивность автомобиля, обойдется это недешево. Но для человека, у которого есть средства на покупку единственного в своем роде гиперкара, – это не проблема. Кроме того, все могло закончиться и хуже.