В Одессе в очередной раз отложили подъем танкера Delfi

В Одессе на несколько дней приостановили работы по подъему затонувшего танкера Delfi. Это связано с прогнозом погоды в городе – там усилится северный ветер и шторм. Так, по прогнозу метеорологов, в среду порывы ветра возле Одессы будут достигать 14 метров в секунду, что “небезопасно для операции подъема”.

Об этом сообщает Думская.

“К вечеру на море появились “белые барашки” – волны, являющиеся предвестниками будущего шторма”, – предупредили синоптики.

Как отмечают эксперты, для сложных судоподъемных и буксировочных работ требуется спокойная штилевая погода. В то же время с танкера продолжают срезать оборудование, чтобы облегчить судно.

Как сообщают инженеры, сначала из танков левого борта откачают воду, а с правого борта жестко закрепят лихтер, который будет играть роль понтона. Плавкран “Атлас-4” также будет выступать понтоном, его закрепят с левого борта. После откачки воды танкер всплывет и всю конструкцию, состоящую из трех единиц (ДП, “Атлас-4” и “Делфи”) буксиры потянут в порт Черноморск.