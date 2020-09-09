Она для меня герой: Тихановская прокомментировала поступок Колесниковой на границе

Одна из лидеров оппозиции Беларуси Мария Колесникова сломала систему «выдавливания» людей за границу, порвав свой паспорт.

Об этом заявила ее коллега Светлана Тихановская, передает Telegram-канал «Пул Первой«.

Тихановская сказала, что Колесникова не выходит на связь уже более суток, но она слышала версию о том, что оппозиционер на границе с Украиной порвала свой паспорт и надеется, что это правда.

«Таким образом она сломала просто систему «выдавливания» людей за рубеж. Конечно, она для меня герой после такого поступка, если это правда», — подчеркнула Тихановская с улыбкой.

Она отметила, что сейчас неизвестно, где находится Колесникова, но оппозиция предпринимает все возможные действия для того, чтобы это узнать. Тихановская добавила, что это похищение было очень низким и подтверждает, что если власть перешла к таким методам, поддержки у нее нет вообще никакой.

Оппозиционер уверена, что подобные поступки не смогут сломить дух белорусов, которые борются за будущее своей страны и призвала народ не сдаваться.

«Мы солидарны со всеми, кто выходит в борьбе за свои права, кто продолжает забастовки, вы должны знать, что пока мы едины, мы — сила, и мы обязательно победим», — подытожила Тихановская.