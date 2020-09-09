До конца сентября станет ясно, что делать с медицинской реформой, – Зеленский

Министерство здравоохранения Украины должно до конца сентября подготовить формат продолжения медреформы или её изменения.

Об этом во время визита в Житомирскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте Офиса президента.

«Где-то закрывается тубдиспансер, где-то – психиатрическая больница. Поэтому мы отслеживаем. Остановили закрытие многих таких медицинских учреждений. Так и есть. Что-то не увидел Минздрав – и это правда. Все будет анализироваться: все, что нужно открыть, достроить, доремонтировать, доставить оборудование – министру здравоохранения поставлена задача. Он должен это сделать», — сообщил президент.

По словам главы государства, до конца сентября Минздрав должен предоставить формат продолжения или изменения медицинской реформы.

«Плюсы есть – они на поверхности. Но есть и много минусов. Поэтому плюсы надо оставить, минусы надо убрать – обычная арифметика», — отметил Зеленский.