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До конца сентября станет ясно, что делать с медицинской реформой, – Зеленский

09.09.2020

Министерство здравоохранения Украины должно до конца сентября подготовить формат продолжения медреформы или её изменения.

Об этом во время визита в Житомирскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте Офиса президента.

«Где-то закрывается тубдиспансер, где-то – психиатрическая больница. Поэтому мы отслеживаем. Остановили закрытие многих таких медицинских учреждений. Так и есть. Что-то не увидел Минздрав – и это правда. Все будет анализироваться: все, что нужно открыть, достроить, доремонтировать, доставить оборудование – министру здравоохранения поставлена задача. Он должен это сделать», — сообщил президент. 

По словам главы государства, до конца сентября Минздрав должен предоставить формат продолжения или изменения медицинской реформы.

«Плюсы есть – они на поверхности. Но есть и много минусов. Поэтому плюсы надо оставить, минусы надо убрать – обычная арифметика», — отметил Зеленский.

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