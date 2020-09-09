Прибывшие в Украину белорусские оппозиционеры не смогли ответить, чей Крым

Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов не стали прямо отвечать на вопрос журналиста — чей Крым.

Это произошло во время пресс-конференции представителей белорусской оппозиции.

«Давайте мы будем больше обсуждать Координационный совет. Мы полностью разделяем (поддерживаем — ред.) суверенитет Украины, и мы не считаем, что здесь нужны какие-то дискуссии», — сказал Родненков.

До этого замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что членов Координационного совета Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно вывезли в Украину. Также замминистра добавил, что еще одному представителю Координационного совета Марии Колесниковой удалось остаться в Беларуси.