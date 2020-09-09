Британские врачи: болезни сердца могут иметь неожиданные симптомы

Специалисты из Великобритании перечислили необычных симптома серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Медики отмечают, что болезни сердца могут проявляться неожиданным образом. Иногда симптомы заболевания можно легко спутать с проявлениями других недугов.

Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По словам медиков, существует три неожиданных проявления болезни сердца:

отеки;

зубная боль;

толстая шея.

Специалисты отмечают, что первый признак указывает на задержку жидкости в организме. Боль в зубах может объясняться действием блуждающего нерва, который отличается определенным положением. Оно позволяет проходить от центрального органа нервной системы к легким и сердцу.

Толстая шея может быть признаком постоянно высокого кровяного давления. А артериальная гипертензия является причиной снижения уровня «хорошего» холестерина.

Со временем подобное состояние может спровоцировать сердечный приступ. Если человек обратил внимание на какой-либо из перечисленных симптомов и не нашёл им объяснений, то следует срочно обратиться к врачу.