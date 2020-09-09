«Расписка фальшивая. Но все равно должен»: коррупционная гидра Вачевских и судьи Вадима Агеенко

В история российского правосудия и судопроизводства было много дел, решения по которым вызывали недоумения у многих, и имели широкий общественный резонанс. Но прецедент, о котором пойдет речь в этом материале, не смогли вспомнить даже самые бывалые юристы, практиковавшие в лихие 90-е. Наше издание провело свое расследование.



С чего все начиналось

Несколько лет назад Константин Вачевских подал иск против предпринимателя Андрея Еремина, о взыскании 10 млн. долларов. В уголовном деле Вачевских утверждал, что передал эти деньги наличными в двух полиэтиленовых пакетах из химчистки. К слову, 10 млн. долларов-это 130 кг. чистого веса. Которые, согласно утверждениям Константина Вачевских несла его секретарь. Вы можете себе представить женщину, несущую в руках такой груз? Мне лично, совсем не представляется, особенно учитывая тот факт, что секретарь Константин Вачевских не обладала богатырским здоровьем и силой.

В качестве доказательств, Вачевских предоставил суду некую расписку от ответчика, в которой и сказано о взятии в долг вышеуказанной суммы. При этом, сам Еремин, находясь несколько лет за границей, даже не подозревал, что он кому-то должен деньги.

Себя любимого Константин Вачевских позиционирует самым крутым рейдером России. Общее состоянии семьи Константина Вачевских составляет около 200 млн долларов США. От деятельности компаний, принадлежащих Константину Вачевских, пострадали Сбербанк РФ, КБ «Новый Московский Банк», ОАО КБ «Мосводоканалбанк», ОАО «МДМ Банк», КБ «Межрегионбанк», КБ «Генбанк», ООО «Финстройлизинг», ОАО «НЛМК», ОАО «Северсталь». Результатом деятельности девелоперских компаний Вачевских, таких как ЗАО «Жилстройинвест», г-н Вачевских, стали тысячи обманутых семей Санкт-Петербурга. Многие люди, не выдержав этого, совершили самоубийство.

По условиям, указанным в расписке мошенника Вачевских, все возникающие споры необходимо было решать в Химкинском городском суде Москвы. Здесь стоит сразу отметить, что ни Вачевских, ни Еремин никакого отношения к Химкам не имеют. Андрей Еремин даже такой фамилии, Вачевских, не знал. Но дело было передано именно туда и, по странному стечению обстоятельств, в вотчину давнего друга Константина Вачевских, одиозного председателя Химкинского суда г. Москвы Вадима Агеенко.



О беспрецедентном правовом произволе того дела-писалось много. Агеенко делал и делает все, чтобы Еремин дело проиграл. В той истории было много непонятного и оказались даже пострадавшие. Многие сотрудники Химкинского суда помнят судьбу своей коллеги Александры Щедриной. Именно она выдала, согласно закону, злосчастную расписку для экспертизы Еремину. За это Щедрина и ее коллега Терехова тут же были уволены по распоряжению Агеенко. Так же, согласно уголовному делу, в присутствии работников Химкинского Суда, Агеенко обещал Щедриной: если расписку не удастся вернуть, «будете получать по отрезанному пальцу своих детей за каждый день». Председатель Химкинского суда уверял, что связи Вачевских в Верховном Суде России, могут все. Вместе с этим про нее распространялись ложные сведения, что, якобы, Еремин заплатил Щедриной 5 млн. долларов.

Но долг за собой в 10 млн. перед Вачевских, Еремин не признавал и начал разбираться дальше. Свою правоту ему удалось доказать в августе 2018 года в Кировском райсуд Хабаровска, где мошеннику Вачевскому предъявили претензии еще ряд крупных российских коммерческих структур. В результате расследования, ФСБ РФ была проведена экспертиза и расписка, по которой Вачевских требовал с Еремина 10 млн. долларов, была признана фальшивкой, и он был осужден на 4,5 года.

После освобождения, не дожидаясь дальнейших расследований в отношении себя, Вачевских выехал для лечения в Израиль, а сейчас проживает во Франции в городе Антиб. По имеющимся данным, Вачевских подал документы для получения статуса политического беженца в городе Ницца. Он даже добился получения социального жилья и финансовой помощи от французского государства. Выглядит все это комично, учитывая тот факт, что Константин Вачевских обладает состоянием в несколько сотен миллионов долларов.

В настоящее время, Следственным Департаментом МВД РФ, против мошенника Константина Вачевских открыты новые уголовные дела. И сегодня его фамилия находится в розыскных базах МВД РФ и Интерпола.

Причем здесь Вадим Агеенко

Имя Вадима Агеенко давно известно широкой публике. Выходец из системы правосудия Краснодарского края настолько запятнал свою репутацию, что даже вынужден был сменить фамилию и отчество (вместо Вадима Шамильевича Шенгелии стал Владимиром Михайловичем Агеенко).

«Друзья» о нем высказываются весьма позитивно. Например, его давняя подруга, бывшая судья Краснодарского края Елена Хахалева, которую СМИ прозвали «золотой» из-за роскошной свадьбы дочери, стоившей $2 млн.

Своему возвышению Агеенко обязан председателю Третьего кассационного суда общей юрисдикции Санкт-Петербурга Василию Волошину, который до этого возглавлял Мособлсуд. Покровителем Волошина является председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев. Тот переезд в Москву, в конце 2000-х годов наделал много шуму.

И тем не менее позицию Председателя Химкинского суда Вадима Агеенко, в отношении осужденного за мошенничество Константина Вачевского, понять трудно. Но, по свидетельству очевидцев, Вачевских публично признавался в том, что представители многих российских судов и прокуратуры у него в долгу и готовы на любые действия. Тогда многие посчитали это, за браваду захмелевшего человека. Однако последние решения в отношении предпринимателя Андрея Еремина, и признание его должником по состряпанной Вачевских расписке, дают основания полагать, и задаться вопросом – а бравада ли это была? Может и правда, его чемодан компромата на российских судей и работников прокуратуры перевесит правду?

За фальшивую расписку все равно в долгу

Новые неприятности в деле Андрея Еремина начались сейчас. Оказалось, что несмотря на решение суда о признании расписки фальшивой, Еремин все равно должен Вачевских те самые 10 млн. долларов. По крайней мере, так могут посчитать в Верховном Суде России, с подачи главы Химкинского Суда Вадима Агеенко.

Сейчас ведомство Вадима Агеенко, фактически, просто отказывается принимать решение Уголовного Суда Хабаровска, который выиграл Еремин. Химкинский суд попросту не стал рассматривать это дело по существу в связи с вновь открывшимся обстоятельствам. Признание расписки фальшивой, почему-то не является для ведомства Вадима Агеенко весомым аргументом, для них ничего нового не произошло.

Скоро свое решение, должен вынести Верховный Суд, который, в свою очередь, будет ориентироваться на решения Химкинского Суда. И это решение может породить правовой казус, когда административное право, будет поставлено выше уголовного.

Кто помогал Агеенко в уголовном деле и что пережил Андрей Еремин

Всю черновую работу, под давлением Вадима Агеенко, выполнили работники следственного отдела по городу Химки Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области – Михаил Заруцкий (начальник отдела), Светлана Артеменко и Ирина Зембатова. Особенно старалась Зембатова, которая, используя методы следствия 1937 года, за проведенную работу в деле Андрея Еремина, была повышена в должности и звании. Ее поведение вообще представляло собой абсолютно произвольное вмешательство в угоду председателю Химкинского городского суда Вадима Агеенко. В частности, своими угрозами, она заставляли врачей ставить ложный диагноз Андрею Еремину. По словам врачей, она вызывала их из Москвы в Следственный Комитет г. Химки, держала их по 5-6 часов, угрожала лишить карьеры. И все это ради того, чтобы они написали нужный ей диагноз.

Здесь же нужно отметить, что уголовное дело против Еремина было возбуждено незаконно. Основанием послужила заявление адвоката Константина Вачевских, господина Левина, на котором подписи самого заявителя не было. Данный факт является грубейшим нарушением закона. При этом сам Вачевских, в это время, уже находился под следствием в СИЗО г. Хабаровск.

За время следственного произвола Андрею Еремину пришлось пережить трудные времена. Это и несколько незаконных задержаний, ночные допросы, нахождение в камере с отъявленными уголовниками и больными туберкулезом. Принудительное перемещение Андрея Еремина следователем Зембатовой из одного лечебного учреждения в другое вообще превращало эту процедуру в жестокое и унизительное обращение.



Все жалобы Андрея Еремина не принесли ничего положительного. Собрав все доказательства, адвокаты Андрея Еремина пожаловались на действия Вадима Агеенко в Квалификационную Коллегии Судей Московского областного суда. Однако ход данному вопросу закрыт, т.к. заместителем председателя этой коллегии является сам Вадим Агеенко.

Безнаказанность, видимо, окрыляет председателя Химкинского суда. Одним из последних его деяний является принятое решение в нашумевшем деле секты «Бога Кузи».

Сотрудники Химкинского Суда поговаривают, что именно Вадим Агеенко «помог» осужденному Юрию Цукерману получить те самые 215 млн. рублей, из которых часть предназначалась председателю Химкинского суда. Но в данном деле правоохранительные органы разобрались и виновного Цукермана осудили.

Остается только надеяться, что в деле бизнесмена Андрея Еремина тоже будет поставлена справедливая точка. Наша редакция будет следить за ходом данного дела.