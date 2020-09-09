Заказ на мое убийство не снят, ведется подготовка, – выживший после покушения депутат Соболев

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, на которого в декабре 2019 года было совершено покушение, заявил, что полиция покрывает заказчиков преступления. При этом активно ведется подготовка к его убийству.

Об этом политик рассказал в интервью «Гордону«. Также он сообщил, что в деле замешаны судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

«То, что сейчас происходит, для меня лишь подтверждает тот факт, что господин Смих (следователь Нацполиции – Ред.) и некоторые его коллеги – преступники, которые покрывают заказчиков. Впрочем, как и человек, который проводил полиграф… Ни для кого в этой стране ни секрет, что деньги и связи Емельянова, Татькова и их подельников дали им возможность почувствовать себя совершенно безнаказанными (Артур Емельянов, Виктор Татьков – действующий и бывший судья Высшего хозяйственного суда Украины соответственно – Ред.)», – сообщил Соболев.

Депутат отметил, что после передачи уголовного производства в Главное следственное управление полиции, было установлено, что киевское следствие ничего не предпринимало.

«Это сейчас я знаю, что начальник Главного управления Нацполиции в Киеве господин Крищенко имел отношения через близких людей с одним из заказчиков убийства. Опять же история с предоставленной мне государственной охраной. Это же чистый фарс. У меня есть десятки видео, где четко видно, как эти ребята постоянно теряются, опаздывают, отказываются выезжать за пределы города. На все вопросы у них один ответ: «Нам запрещено руководством», – добавил Соболев.

Депутат подчеркнул, что госохрана не способна полностью обеспечить его защиту.

«В постановлении суда не прописано, что им можно ездить по одним улицам и нельзя по другим, там четко написано: «Обеспечить охрану». Об уровне подготовки этой охраны я вообще молчу. У меня вопрос: для чего это делается? Ответ очевиден, особенно если учесть, что у полиции есть информация о том, что заказ не снят и сейчас идет активная подготовка к убийству», – подытожил он.