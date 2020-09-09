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Готовят расправу: Журналистка, опубликовавшая видео с криками преподавательницы, заявила об угрозах

09.09.2020

Журналистка Наталья Прудка, которая накануне опубликовала видео, как преподаватель киевского колледжа унижает студента, пожаловалась на угрозы со стороны педагогического состава.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Говорите, беззащитны учителя? Неправда! В защиту неистовой учительницы выступили преподаватели колледжа, испуганные родители, которые так сначала возмущались, когда увидели в кадре, как неистовая учительница в первые минуты урока физкультуры унижает – ни за что !!! – одного из учеников», – написала она.

По словам женщины, сотрудники колледжа «готовят расправу над журналистом, то есть надо мной».

«Уверена, что ни один учитель не выступит на мою защиту. Так вот, я обращаюсь к пресмыкающимся рабам. Я сделала свое дело – законодательство предусматривает право журналисту обнародовать информацию о событии, которое несет моральную или физическую угрозу обществу. Передайте привет вот этому господину, который почему-то не может меня разыскать, а я, кстати, не прячусь», – добавила журналистка.

Также она отметила, что имеет аудиозапись, как преподаватель физкультуры требует у студента взятку.

«Эту запись я не обнародовала. Интересно, армия учителей так же бы защищала учительницу-мошенницу?», – резюмировала Прудка.

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