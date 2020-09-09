Зеленський розповів, куди пішли гроші з антикоронавірусного фонду

Президент Володимир Зеленський заявив, що з Фонду боротьби з COVID-19 “багато грошей витрачено на дороги”, які ведуть, зокрема, до лікарень.

Про це Зеленський сказав журналістам під час робочої поїздки до Житомирської області, передає пресцентр глави держави.

За словами Зеленського, для наповнення COVID-фонду кошти перенаправлялися з багатьох інших бюджетних програм. Це робилося для того, щоб мати ресурс для боротьби з епідемією. Проте уряд не виключав, що згодом частина цих коштів буде спрямовуватися на інші бюджетні програми, зокрема на важливі інфраструктурні проєкти.

“Багато грошей витрачено на дороги, які йдуть до опорних лікарень, приймальних відділень чи до шкіл, і це треба робити. У будь-якому разі це все пов’язано”, – сказав він.

Зеленський додав, що потреба у фінансуванні для боротьби з коронавірусом існує, але “вона контрольована”.

“Найголовніше, на що ми витратили, – ми щомісячно з самого початку витрачаємо мільярди з COVID-фонду на підтримку людей: пенсіонерів, людей, які не отримують заробітну плату. Державні підприємства у період (епідемії. – ред.) COVID-19 також отримують заробітну плату, шахтарі отримують заробітну плату тоді, коли зараз майже все зупинене у світі”, – уточнив глава держави.