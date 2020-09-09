Лікар онколог розповів про особливості раку шлунку

Лікар онколог з Німеччини Майкл Шталь, що працює в Kliniken Essen-Mitte (KEM), розповів про особливості виникнення раку шлунку, не дуже поширеного, однак смертоносного виду онкологічних хвороб.

Німецький онколог розповів виданню Focus, що може викликати рак шлунку. Він зазначив, що точна причина виникнення цього захворювання медицині все ще невідома, однак відомі фактори ризику.

Одним з найбільш впливових факторів є інфікування бактерією Helicobacter pylori, пояснює експерт. У той же час тільки частина пацієнтів, заражених цією бактерією, стикаються з раковим захворюванням шлунку. Чому вони хворіють, до кінця не ясно, так само як невідомо, що саме є причиною раку шлунку, зауважив фахівець з Німеччини.

Відносно куріння, вживання алкоголю, онколог уточнив: дослідженнями були отримані дані про те, що куріння збільшує ризик появи злоякісної пухлини шлунку. Відносно алкоголю переконливих доказів немає. Однак зловживання спиртним загрожує запаленням слизової оболонки шлунку, з яким асоціюються гастрит і виразка шлунка.

Також лікар онколог з Німеччини розповів про інші обставини, що підвищують шанси захворіти на рак шлунку.

«Хронічне запалення слизової оболонки шлунку і рефлюксна хвороба збільшують ризик виникнення пухлини шлунку на стику з стравоходом. Також рак шлунку може розвинутися в результаті перенесених раніше операцій на органі. Рефлюкс жовчі теж є фактором ризику, причому виникає він через надмірну вагу»- повідомив Майкл Шталь.

Він додав, останнім часом дослідники все частіше вважають, що раціон з великою кількістю оброблених м’ясних, сильно солоних, копчених і смажених продуктів також сприяє розвитку раку шлунку через вплив компонентів нітрозамінів.

Симптоми раку шлунку. Онколог рекомендує звертати увагу на такі симптоми:

відчуття розпирання, тиску в шлунку,

загальний дискомфорт у верхній частині живота,

відрижка, нудота,

метеоризм,

втрата апетиту.

«При виникненні одного або декількох з цих симптомів протягом більше трьох тижнів, слід обов’язково звернутися до лікаря», – дав пораду онколог з Німеччини.

Він закликав не лікувати хронічні проблеми зі шлунком блокаторами кислоти за власною ініціативою. Лікар додав, що рак може супроводжуватися дефектом слизової оболонки через роздратування шлунковою кислотою, і це викликає біль, який часто сприймають за нешкідливу печію.