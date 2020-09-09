Мінстратегпром можна перейменувати на Мінолігархпром – економіст

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості нарешті продемонструвало список стратегічних галузей і принципових для розвитку цих галузей питань щодо торгівлі з ЄС

Якщо ви думаєте, що це якісь високотехнологічні галузі, які дозволять змінити економіку України, то в Мінпрому для вас сюрприз. Стратегічні галузі та питання:

• Металургія – експорт гарячекатаних рулонів.

• Скляна галузь – недоцільність скорочення брудних викидів (?) цієї стратегічної галузі відповідно до норм ЄС. У цьому ж контексті скромно згадують металургійні, хімічні та гірничорудні підприємства, які, власне, є явно більшими забруднювачами повітря, ніж скляна галузь.

• Вживані авто – двосторонній доступ уживаних автівок на ринки України та ЄС. Ймовірно, за цим ховається бажання знов обмежити доступ уживаних авто на український ринок.

• Можливість обмежувати імпорт лісу-кругляку та металобрухту.

Фактично маємо якийсь список побажань олігархічних компаній, всі з яких стосуються сировинних або напівсировинних галузей та їхньої підтримки за рахунок звичайних українців і малого й середнього бізнесу. Останні мають дихати брудним повітрям і купувати дорогий імпорт, щоб олігархи більше заробляли.

Мінстратегпром можна перейменувати на Мінолігархпром – це коректніша назва.

У майбутньому це міністерство є просто ідеальним кандидатом на ліквідацію з метою скорочення державного апарату та непотрібної частини його функцій.

Павло КУХТА