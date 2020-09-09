«Зеленский это обычный телевизионный пустозвон» — экс-министр Омелян

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал президента Владимира Зеленского прямо на его официальной странице под постом о «Большом строительстве» в Сумской области.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

«Не обещайте в каждом городе, в который Вы случайно приехали, новый аэропорт. Вы уже год Одесское аэродром запустить не можете, которое мы еще в 2019 построили. Где Ваши «15 новых аэропортов, 5 морских портов, европейские дороги, Е40, завершение эпохи бедности?» Пустозвон телевизионный обычный!», — написал экс-министр.

Стоит отметить, что Омелян также рассказал в эфире «5 канала», что обещанные Зеленским 6,5 тысяч километров дорог – это всего 1,5% от общей сети дорог Украины.

По его мнению, дороги надо строить по 10-15 тысяч километров: «И это не героический поступок – это нормальный рутинный труд», – говорил Омелян.

Бывший министр говорит, что единственная новая дорога Зеленского, существующая в Украине, – это дорога к его бывшему коттеджному поместью.

«Из 15 объектов нынешней «Большой стройки» 13 были построены на 95% в прошлом году. Программы, о которой так громко рассказывает президент, не существует в природе. Эта программа не утверждена, она нигде не рассматривалась – это просто список объектов времен Порошенко, которые они хотят выдать за свои», – подытожил Омелян.

Напомним, ранее Владимир Омелян сообщал, что стоимость строительства дорог при Зеленском в 2,5 раза выше, чем при Порошенко.