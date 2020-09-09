Донька Уми Турман відверто розповіла про пережите в дитинстві захворювання

На жаль, 22-річна донька голлівудської кіноакторки Уми Турман Майя Гоук і надалі відчуває наслідки захворювання.

Так, зірка телесеріалу “Дуже дивні справи” вирішила поділитися з шанувальниками подробицями того, як усе дитинство боролася з дислексією.

Зауважимо, що нейропсихологічне захворювання характеризується тим, що діти тривалий час не можуть оволодіти навичками читанням текстів. Коли у людини діагностують дислексію, переважно буде присутня й дисграфія — нездатність оволодіти письмом.

Під час свого інтерв’ю для радіостанції “NPR”, Майя зізналася, що зрештою перетворила свої страждання в дар. Попри те, що вона тривалий час не могла навчитися читати й постійно відвідувала школу для дітей з обмеженими можливостями — сумлінна робота допомогла їй по-справжньому полюбити книжки та письмо.

Втім, красуня також пригадала і те, як її постійно намагалися присоромити однолітки. Кожного разу коли вона отримувала негативну оцінку й потрапляла до групи дітей, які відстають від усіх однолітків — однокласники намагалися знущатися з неї.

В кінці Майя зазначила, що саме батьки мотивували її працювати над собою та надихнули доньку на творчість.