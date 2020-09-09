В Минске люди в масках пришли в квартиры оппозиционерки Колесниковой и нобелевской лауреатки Алексиевич

В среду, 9 сентября, в Минске силовики провели обыск в квартире одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

Об этом сообщает Telegram-канал Еврорадио.

Отмечается, что незваные гости одеты в гражданское, на них балаклавы. Они никого не пускали в подъезд дома и к квартире оппозиционера. Говорили, что проходят следственные действия. В результате забрали компьютер и папки с документами. Повреждены двери.

Тем временем нобелевский лауреат по литературе, член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич сообщила, что ей звонят с незнакомых номеров, а неизвестные ей люди находятся у двери ее квартиры, звонят в дверь. Женщина попросила журналистов приехать к месту событий.

Приехали журналисты, десятки неравнодушных граждан и представители шведского и румынского посольств.

У подъезда находится автомобиль с сотрудниками МВД.