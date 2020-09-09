США готовят новые санкции против Беларуси за похищение Колесниковой

Госдепартамент рассматривает дополнительные целевые санкции в отношении лиц, причастных к репрессиям и нарушениям прав человека в Беларуси. Минск отвечает за безопасность Колесниковой, подчеркнул Помпео.

Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками рассматривают возможность введения дополнительных адресных санкций с целью добиться привлечения к ответственности всех причастных к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео во вторник, 8 сентября, передает сегодня Deutsche Welle.

«Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности госпожи Колесниковой и всех несправедливо задержанных», — написал он.

Вашингтон «глубоко обеспокоен» сообщениями о похищении 7 сентября в Беларуси членов Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова, а также попыткой их принудительной высылки в Украину 8 сентября.

«Мы высоко оцениваем мужество госпожи Колесниковой и белорусского народа в мирном отстаивании права избирать своих лидеров на свободных и честных выборах перед лицом неоправданного насилия и репрессий со стороны белорусских властей, включая наглое избиение мирных демонстрантов среди бела дня, сотни задержаний 6 сентября, а также растущее число сообщений о похищениях», — указано в заявлении на сайте Госдепартамента США.

Вашингтон призвал Минск «прекратить насилие в отношении собственного народа», «освободить всех несправедливо задержанных», в том числе арестованного на два месяца гражданина США политтехнолога Виталия Шклярова, которого признали политзаключенным, и вступить в конструктивный диалог с «истинными представителями белорусского общества».

Похищение Колесниковой

Одна из ближайших соратниц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, глава предвыборного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова была похищена 7 сентября в центре Минска.

Утром 8 сентября Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, что она вместе с двумя членами Координационного совета белорусской оппозиции Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым уехала в Украину.

Позднее в погранкомитете заявили, что она была задержана на границе, а Родненков и Кравцов сообщили, что Колесникова сопротивлялась насильственному выдворению из Беларуси, порвала свой загранпаспорт, после чего была задержана белорусскими пограничниками. Ее местонахождение неизвестно.