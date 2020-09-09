Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело рекордное количество украинцев

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2551 человека, зафиксировано 45 летальных случаев, 1157 пациентов выздоровело.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро среды, 9 сентября.
В Украине зафиксирован новый рекорд по количеству выздоровевших. Предыдущее наибольшее значение было установлено 29 августа, тогда за сутки выздоровело 1055 человек.
Суточный показатель заболеваемости вошел в тройку наибольших за все время пандемии COVID-19: 4 сентября заболело 2723 человека, 5 сентября — 2836, это рекордное значение.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 143 030 человек, из них 64 703 выздоровели, летальных исходов — 2979.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
- Винницкая область — 4503 случая;
- Волынская область — 6015 случаев;
- Днепропетровская область — 2923 случая;
- Донецкая область — 1762 случая;
- Житомирская область — 3879 случаев;
- Закарпатская область — 8277 случаев;
- Запорожская область — 2041 случай;
- Ивано-Франковская область — 10659 случаев;
- Кировоградская область — 870 случаев;
- Киев — 15821 случай;
- Киевская область — 6459 случаев;
- Львовская область — 16269 случаев;
- Луганская область — 480 случаев;
- Николаевская область — 1714 случаев;
- Одесская область — 8827 случаев;
- Полтавская область — 1018 случаев;
- Ровенская область — 9943 случая;
- Сумская область — 2243 случая;
- Тернопольская область — 7824 случая;
- Харьковская область — 11493 случая;
- Херсонская область — 538 случаев;
- Хмельницкая область — 3355 случаев;
- Черновицкая область — 11581 случай;
- Черкасская область — 2121 случай;
- Черниговская область — 2515 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство продлило карантин до 31 октября со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.
Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны будут пересматривать раз в 7 дней.