Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело рекордное количество украинцев

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2551 человека, зафиксировано 45 летальных случаев, 1157 пациентов выздоровело.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро среды, 9 сентября.

В Украине зафиксирован новый рекорд по количеству выздоровевших. Предыдущее наибольшее значение было установлено 29 августа, тогда за сутки выздоровело 1055 человек.

Суточный показатель заболеваемости вошел в тройку наибольших за все время пандемии COVID-19: 4 сентября заболело 2723 человека, 5 сентября — 2836, это рекордное значение.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 143 030 человек, из них 64 703 выздоровели, летальных исходов — 2979.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 4503 случая;

Волынская область — 6015 случаев;

Днепропетровская область — 2923 случая;

Донецкая область — 1762 случая;

Житомирская область — 3879 случаев;

Закарпатская область — 8277 случаев;

Запорожская область — 2041 случай;

Ивано-Франковская область — 10659 случаев;

Кировоградская область — 870 случаев;

Киев — 15821 случай;

Киевская область — 6459 случаев;

Львовская область — 16269 случаев;

Луганская область — 480 случаев;

Николаевская область — 1714 случаев;

Одесская область — 8827 случаев;

Полтавская область — 1018 случаев;

Ровенская область — 9943 случая;

Сумская область — 2243 случая;

Тернопольская область — 7824 случая;

Харьковская область — 11493 случая;

Херсонская область — 538 случаев;

Хмельницкая область — 3355 случаев;

Черновицкая область — 11581 случай;

Черкасская область — 2121 случай;

Черниговская область — 2515 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Правительство продлило карантин до 31 октября со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны будут пересматривать раз в 7 дней.