Верховный суд заблокировал взыскание $350 млн с Приватбанка по делу Суркисов

Верховный суд удовлетворил ходатайство Приватбанка и остановил взыскание $347 млн в пользу братьев Суркисов.

Об этом говорится в сайте Верховного суда. Таким образом остановлено выполнение постановления Печерского районного суда Киева от 9 февраля 2017 года до окончания кассационного производства по делу.

«Удовлетворяя ходатайство, Верховный суд учел, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 года определен порядок выполнения постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 по делу №757/7499/17-ц, в частности, путем взыскания с АО КБ «ПРИВАТБАНК» денежных средств в сумме 347 млн долларов США», – говорится в сообщении.

Отмечено, что применяя такое приостановление исполнения, суд не осуществляет оценку обоснованности поданной кассационной жалобы, а лишь устанавливает существование угроз обеспечению баланса интересов сторон.

В чем суть иска Суркисов