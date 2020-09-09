Повінь – зміна системи

Menu
Close

Верховный суд заблокировал взыскание $350 млн с Приватбанка по делу Суркисов

09.09.2020

Верховный суд удовлетворил ходатайство Приватбанка и остановил взыскание $347 млн в пользу братьев Суркисов.

Об этом говорится в сайте Верховного суда. Таким образом остановлено выполнение постановления Печерского районного суда Киева от 9 февраля 2017 года до окончания кассационного производства по делу. 

«Удовлетворяя ходатайство, Верховный суд учел, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 года определен порядок выполнения постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 по делу №757/7499/17-ц, в частности, путем взыскания с АО КБ «ПРИВАТБАНК» денежных средств в сумме 347 млн долларов США», – говорится в сообщении.

Отмечено, что применяя такое приостановление исполнения, суд не осуществляет оценку обоснованности поданной кассационной жалобы, а лишь устанавливает существование угроз обеспечению баланса интересов сторон.

В чем суть иска Суркисов

  • Предприниматели Григорий и Игорь Суркисы, члены их семей, а также связанные с ними компании судились с Приватбанком, в котором к национализации хранились их вклады. Речь шла о депозитах на сумму $250 млн и проценты в размере $100 млн.

  • Во время национализации Приватбанка Суркисов решением НБУ в 2016 году было признано инсайдерами Приватбанка (связанными с ним лицами). НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала «1+1», свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

  • Средства с депозитных счетов Суркисов фактически списали: вместо этого они получили акции дополнительной эмиссии Приватбанка, которые спустя принудительно продали за 1 грн государстве (таким образом провели национализацию).

  • Еще в 2017-м Суркисы прошли судебные инстанции и доказали, что они не являются связанными лицами в Приватбанке. Минфин через суды пытался приостановить действие постановления, которое обязывает Приватбанк выплатить депозиты семьи Суркисов.

Читайте також:   Активи банку Порошенко з початку року знизилися майже в 3,1 рази
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *