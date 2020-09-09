В Днепре СБУ разоблачила схему хищения бюджетных миллионов

Служба безопасности Украины в Днепре разоблачила финансовую сделку по нанесению миллионных убытков бюджету областного центра.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В течение 2017 – 2019 годов происходило строительство «Комплекса рационального использования и хранения бытовых отходов «Правобережный», принадлежащего коммунальному предприятию. По предварительной версии следствия, руководитель компании подрядчика искусственно завышал стоимость и объемы проведенных строительных работ и составлял соответствующие «липовые» акты приемки работ для заказчика строительства. Директор коммунального предприятия горсовета в свою очередь не проводил необходимую проверку отчетно-сметной документации и подписывал акты приемки выполненных работ по ложными сведениями.

Во время плановой проверки мер финансового контроля к сделке присоединился начальник одного из отделов Восточного офиса Госаудитслужбы. Чиновник для сокрытия коррупционной схемы выдал акт ревизии коммунального предприятия и справку встречной сверки с компанией-подрядчиком, в которых большинство очевидных нарушений не отразил, действуя в интересах указанных юридических лиц.

По результатам проведенной судебно-строительной экспертизы, реальная сумма убытков бюджета Днепра составляла более 5,5 миллиона гривен.

Сейчас в рамках уголовного производства бывшему начальнику отдела Восточного офиса Держаудитслужбы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), директору фирмы подрядчика по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), а директору коммунального предприятия по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.