Украина сократит подачу воды в оккупированном Донецке

С 9 по 12 сентября в связи с проведением ремонтных работ будет временно остановлена работа Донецкой фильтровальной станции.
Об этом сообщает КП «Компания» Вода Донбасса».
В связи с этим будет остановлено или частично сокращена подача воды как на контролируемой украинскими властями части Донецкой области, так и на неподконтрольной украинской власти территории.
Подача воды будет остановлена в городе Авдеевка и поселок Верхнеторецкое.
Сократится водоснабжения и в неподконтррльном Донецке. В сообщении отмечается, что будет подача воды будет сокращена на 40% — до Кировского, Куйбышевского, Ленинского, Петровского районов города.
Так называемые «власти» Донецка вместе сообщает, что подача воды на Донецк будет сокращена лишь на 10−15% в период проведения работ.