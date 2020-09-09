Участник второго сезона шоу «Танцы со звездами» попал в ДТП

На видео Макс показал обломки машины, разбросанные по полю и все, что осталось от автомобиля.

Танцовщик Макс Ежов, участник второго сезона шоу «Танцы со звездами» и партнер Леси Никитюк попал в ДТП. Его подрезали на дороге в Киев. Об этом он рассказал в своем инстаграм.

Макс сообщил, что его нагло подрезал серебристый автомобиль Hyundai i30. Машина танцовщика перелетела через кювет и несколько раз перевернулась. К счастью, с Максом все в порядке, он чудом уцелел. Сейчас он ищет виновного в ДТП водителя, который скрылся с места происшествия.

Я жив, здоров, но прошу в вас помощи в поисках информации. Разыскиваем виновного в ДТП водителя, который делал опасный маневр с стороны села Болгарка по направлению в Киев и скрылся с места происшествия,

– написал танцовщик.

На видео Макс показал обломки машины, разбросанные по полю и все, что осталось от автомобиля.

На сообщение отреагировала и Леся Никитюк:

«Макс, слава Богу, что все хорошо!»







Переглянути цей допис в Instagram

Всем привет….✌🏾я жив здоров) , но прошу у вас помощи в информации! Разыскиваем виновного в Дтп, водителя и Машину серебристый Hyundai i30 , который делал опасный манёвр, со стороны села Болгарка по направлению к Киеву, и скрылся с места дтп! Help!!!!!

Допис, поширений Ezhov Maksim ▫️ Макс Ежов (@ezhov_maksim_) 4 Вер 2020 р. о 5:13 PDT