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Дерзкая драка уличных котов попала на видео: зрители в восторге от этого боевика

09.09.2020

В соцсетях произвел фурор ролик, на котором двое уличных котов устроили драку, которая точь-в-точь повторяет знаменитую и трагичную сцену из мультфильма «Король Лев», в которой лев Муфаса падает в пропасть. К счастью, с реальными котейками все хорошо, и никто из них не пострадал.

Но их сражение выглядело невероятно эпично и впечатлило почти три миллиона пользователей Instagram.

Вот что они писали в комментариях:

Вот таким должен быть контент!

Король кот.

Когда пародия лучше оригинала.

Какая драма! Какой накал страстей!+

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