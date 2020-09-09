Дерзкая драка уличных котов попала на видео: зрители в восторге от этого боевика

В соцсетях произвел фурор ролик, на котором двое уличных котов устроили драку, которая точь-в-точь повторяет знаменитую и трагичную сцену из мультфильма «Король Лев», в которой лев Муфаса падает в пропасть. К счастью, с реальными котейками все хорошо, и никто из них не пострадал.
Но их сражение выглядело невероятно эпично и впечатлило почти три миллиона пользователей Instagram.
Вот что они писали в комментариях:
Вот таким должен быть контент!
Король кот.
Когда пародия лучше оригинала.
Какая драма! Какой накал страстей!+