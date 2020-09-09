На американских биржах произошел обвал – самые богатые люди мира потеряли миллиарды

В США произошел биржевой обвал. Капиталы миллиардеров просели.

В ночь на среду, 9 сентября, на биржах США произошел обвал цен акций. Стало известно о последствиях.

Так, данные свидетельствуют, что на закрытии Нью-йоркской фондовой биржи NASDAQ упал на 4,11% – до 10 847,69 пункта, опустившись на 10% за три дня; индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,78% – до 3331,86 пункта; промышленный индекс Dow ушел вниз на 2,25% – до 27 500,69 пункта.

Серьезно дешевели ценные бумаги компаний. Например, акции Tesla снизились всего за день на 21,06% – до 330,21 доллара. При этом еще в начале месяца они продавались по 498 долларов за акцию.

Кроме этого акции Apple упали на 6,73% – до 112,82 доллара, ценные бумаги Microsoft подешевели на 5,41% – до 202,66 доллара, акции Facebook снизились на 4,09% – до 271,16 доллара.

Также стало ясно, что владеющая Google корпорация Alphabet получила снижение котировок на 3,64% – до 1523,60 доллара.