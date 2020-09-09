Россияне не хотят объединения России и Беларуси — опрос

Почти половина россиян считают, что объединение России и Беларуси не нужно, показали результаты опроса ВЦИОМ.

Об этом сообщает сегодня «РИА «Новости».

По данным исследования, 43% услышали о создании Союзного государства России и Беларуси впервые. 57% россиян знают о нем, 16% из них хорошо осведомлены, а 41% что-то слышал, но без подробностей.

43% считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно.

22% хотят видеть его как объединение двух стран в одно на равноправной основе, 17% — как вхождение Беларуси в состав России, 1% — как вхождение России в состав Беларуси.

Опрос был проведен среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.