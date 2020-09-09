Саудиты проткнули «нефтяной пузырь»: цена Brent рухнула ниже $40, рубль ускорил обвал

Летний штиль на нефтяном рынке сменился осенней бурей. Цены фьючерсов на «черное золото» резко падают неделю почти без остановки и на торгах 8 сентября обновили минимумы с конца июня.

Такими новостями радует сегодня Finanz.ru.

Контракты на сорт Brent впервые за 2,5 месяца опустились ниже отметки 40 долларов за баррель, которую российское правительство назначило условным уровнем для безубыточности федерального бюджета.

Потеряв 4,5% за день и почти 14% за минувшую неделю, октябрьские фьючерсы на 16.45 мск торгуются по 39,8 доллара за баррель.

Цена нефти WTI на бирже NYMEX в Нью-Йорке рушится на 7,3%, до 36,69 доллара за бочку — минимума почти за 3 месяца.

Соломинкой, переломившей горб нефтяного верблюда, стало решение Саудовской Аравии второй месяц подряд снизить отгрузочные цены для клиентов на всех рынках.

Решение саудитов — это «очень негативный фактор с точки зрения нефтяного рынка, поскольку он интерпретируется как признак того, что крупнейший мировой экспортер углеводородного сырья ожидает ослабления спроса на фоне опасений относительно новых вспышек эпидемии коронавируса», говорит сырьевой стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

По мере того, как число новых случаев коронавируса в мире продолжает увеличиваться, рынок начинает задаваться вопросом: сможет ли мировая экономика потребить тот объем нефти, на который рассчитывают добывающие страны, говорит аналитик Rystad Energy Паола Родрингес Масиу.

Восстановление спроса на нефть практически остановилось, заявил в интервью Reuters директор по безопасности энергорынков Международного энергетического агентства Кейсуки Садамори.

«Существенного сокращения запасов не происходит. Мы не видим уверенного восстановления активности НПЗ, большой проблемой остается авиатопливо», — сказал он.

В последнем докладе о состоянии рынка МЭА понизило прогноз мирового спроса на нефть на 140 тысяч баррелей в сутки. По оценке агентства, в этом году миру понадобится на 8,1 млн баррелей в день меньше, чем годом ранее.

Нефтяной рынок падает вслед за акциями США, которые пережили сильнейшее ралли с 1938 года, обновили исторические максимумы по индексам S&P 500 и Nasdaq, но не удержались на вершинах и с конца прошлой недели стремительно катятся вниз.

На открытии торгов во вторник Nasdaq просел на 3,6%, S&P 500 — на 1,9%, а Dow Jones потерял больше 1%.

«Причины для коррекции были уже давно и всем известны», — пишут аналитики Райффайзенбанка. С июня баланс ФРС прекратил расширяться, а объем долларовой денежной массы существенно замедлил свой рост — с 23% до 4% в годовом выражении.

«Все эти факторы свидетельствуют о прекращении действия эффекта от масштабных фискальных и монетарных стимулов. Также у инвесторов, по-видимому, снизились ожидания относительно запуска дальнейших стимулов. Немаловажным фактором выступают и приближающиеся президентские выборы в США, любой исход которых, скорее всего, будет негативен для финансовых рынков: лидирующий сейчас Джо Байден анонсировал повышение налогов для корпораций и не является сторонником разбрасывания денег, а Дональд Трамп в случае победы, возможно, уже не будет так беспокоиться за динамику рынка акций, поскольку это будет его последний срок», — говорится в обзоре Райффайзенбанка.

При этом российский рубль сегодня ускорил падение на Московской бирже и обновил 4-месячные антирекорды к доллару и 4-летние — к евро на фоне нарастающего риска санкций против России, к которому добавился обвал цен на нефть.

Курс доллара на торгах в Москве растет на 76 копеек, до 76,5250 рубля, обновляя максимумы с конца апреля. Евро впервые с февраля 2016 года удалось закрепиться выше 90 рублей: сделки с расчетом «завтра» проходят по 90,1650 рубля. Рубль остался «без сырьевой опоры и впал в кому на фоне глобального ухода рынка от рисков», говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари»: вместе с нефтью стремительно падает рынок акций США.

В игру на валютном рынке, похоже, включились крупные спекулянты: отечественные и зарубежные инвесторы опасаются введения очередных санкций против России из-за отравления Алексея Навального, констатирует аналитик «Финама» Сергей Дроздов.

Германия и Евросоюз настойчиво призывают Кремль объясниться, Организация по запрещению химического оружия рассматривает возможность расследования в отношении России, в то время как НАТО требует раскрыть все данные по программе «Новичок».

Шансов на то, что Москва пойдет на уступки, немного. «Пока тема возможных санкций обсуждается <…>, рубль будет оставаться под давлением», — говорит Дроздов. Следующая остановка — 78 рублей за доллар и 92 — за евро, «если в самое ближайшее время не поступит обнадеживающих сигналов», говорит эксперт «БКС Брокер» Михаил Зельцер.

Среднесрочная цель по доллару — «хорошо за 100 рублей» , пессимистичен управляющий активами 1.618 Capital AG Валентин Егоров. Основные причины — это огромный бюджетный дефицит в связи с «закрытием экономики во время эпидемии; проблемы с долларовой ликвидностью из-за обвала экспортной выручки и рост интенсивности вывода капитала из страны», поясняет он.

Девальвация, вспышка инфляции вслед за ней — это всегда «налог» на карманы потребителей, но слабый рубль выгоден правительству, которое держит резервы в иностранной валюте и с начала года получило 2,2 триллиона рублей прибыли на переоценке, указывает завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

Кроме того, падение курса рубля спасает сырьевые отрасли, добавляет он: «Мировые цены на нефть и газ в долларах упали, но в рублях (после девальвации) остались теми же или даже выросли. Рублевая выручка сырьевой компании может даже стать больше, чем до кризиса. Ее затраты — в рублях. Значит, она — на плаву и никто не удивится, если она покажет прибыль».