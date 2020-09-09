Археологи раскрыли тайну, почему гробницы неолита «выворачивали наизнанку»

Во время реконструкции шотландской гробницы Мейсхау ученые выяснили, что погребальные камеры строили перевернутыми, и обращены они были справа налево.

Об этом сообщают СМИ.

Гробницы возводили из тщательно обработанных плит песчаника, внутреннее устройство выглядело так, будто его уложили изнаночной стороной.

В пресс-релизе шотландского Университета высокогорья и островов ученые рассказали, что камни в стенах боковых могильных камерах уложены нестандартно. Интерьерные детали, которые обычно в неолитических гробницах находились по правую руку, в этих склепах оставляли слева. Ученые предположили, что такой метод захоронения символизировал потусторонний мир. При этом вход в гробницу оставался обычным, по мнению исследователей, это означало подготовку к загробной жизни.

Каменная гробница Мейсхау находится на Оркнейском острове, это известный памятник «каменного века». Он включен в список ЮНЕСКО. До сих пор неизвестно, какой народ построил этот комплекс. Возраст Мейсхау почти 5000 лет, она старше гробницы египетского Тутанхамона на тысячи лет. Комплекс изучают уже полтора века, но серьезные разрушения не позволяли ранее ученым исследовать древние могилы настолько детально. В 90-е годы появилась так называемая методика «операционная цепь». По этой системе археологи и антропологи восстанавливают один за другим технологические процессы – в контексте Мейсхау от вырубания до укладки камня.