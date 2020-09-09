Авто перетворилося на брухт: під Львовом вантажівка розтрощила легковик, є жертви

Вранці 9 вересня у селі Майдан Жовківського району Львівської області сталася кривава аварія. Легковик вилетів на зустрічну смугу руху і врізався у вантажівку. Внаслідок аварії водій авто потрапив до лікарні.

Про це інформує пресслужба поліції області, публікуючи фото з місця аварії.

Зазначається, що ДТП сталася близько 10.00 год.

За кермом легковика “ВАЗ 2108” перебував 39-річний мешканець Жовківщини. Він врізався у вантажівку “ТАТА”, якою кермував 45-річний чоловік.

Кермувальника легковика госпіталізували. Наразі поліція з’ясовує всі обставини.